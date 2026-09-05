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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بالسنطة بتخفيضات تصل إلى 35%

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معرض «أهلاً مدارس» بمدينة السنطة، لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية واحتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، وبنسب تخفيض تصل إلى 35%، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وحرصًا على دعم الأسر وتخفيف الأعباء عنها مع قرب بدء الدراسة.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد محافظ الغربية أجنحة المعرض وأماكن عرض المنتجات، واطلع على مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية المتاحة، كما تابع الأسعار ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين، وناقش العارضين حول جودة المنتجات وتنوعها، مؤكدًا أهمية توفير احتياجات الطلاب بمستويات وأسعار متعددة تتيح للأسر اختيار ما يتناسب مع احتياجاتها.

 

معارض أهلا بالمدارس 

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على الالتزام الكامل بالأسعار ونسب التخفيضات المعلنة، وعدم المغالاة في أسعار المنتجات، مع استمرار أعمال المتابعة والرقابة على المعرض، بما يضمن وصول التخفيضات المعلنة إلى المواطنين وتحقيق الهدف من إقامة المعرض في تخفيف الأعباء عن الأسر.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في التوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف المراكز والمدن والأحياء، واختيار مواقع حيوية قريبة من المواطنين، بما يضمن إتاحة المستلزمات المدرسية في نطاقاتهم الجغرافية، ويعزز تعدد البدائل والمنافسة السعرية مع اقتراب العام الدراسي.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

كما حرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المعرض، والتعرف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، والاطمئنان على توافر مختلف المستلزمات والأسعار المعلنة، موجهًا باستمرار المتابعة الميدانية للمعرض والتأكد من انتظام العمل وتوافر احتياجات الطلاب طوال فترة إقامته.

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