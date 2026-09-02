جامعة طنطا ومعهد بحوث الإلكترونيات يبحثان شراكة إستراتيجية لدعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، الدكتورة المهندسة شيرين عبد القادر محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا وربط المخرجات البحثية باحتياجات الصناعة.

توجيهات جامعة طنطا

وتناول اللقاء فرص تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة، والاستفادة من الإمكانات المعملية والخبرات العلمية لدى الجانبين، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير النماذج الأولية وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتصنيع والاستثمار، إلى جانب التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والإلكترونيات والاتصالات والأنظمة الذكية والطاقة الجديدة والمتجددة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا تتبنى استراتيجية تستهدف توسيع شراكاتها مع المؤسسات البحثية الوطنية المتميزة، وتوجيه البحث العلمي نحو حلول تطبيقية تحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية، موضحاً أن التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات يمثل فرصة مهمة لتعزيز منظومة الابتكار ونقل التكنولوجيا، وربط الباحثين والطلاب بالصناعة ودعم الشركات الناشئة والابتكارات القابلة للتطبيق.

دعم أعضاء هيئة التدريس

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم أن التكامل بين الجامعات والمعاهد البحثية يمثل ركيزة أساسية لتحويل المعرفة إلى تطبيقات تكنولوجية ذات مردود اقتصادي، مشيرة إلى حرص المعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات على التعاون مع جامعة طنطا في مجالات البحث والتطوير والتدريب واحتضان المشروعات الابتكارية ودعم الباحثين والمبتكرين وصولاً إلى منتجات قابلة للتطوير والاستثمار.

تبادل الخبرات

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتحديد المجالات ذات الأولوية ووضع خطة تنفيذية للتعاون، وتنظيم زيارات علمية وفنية متبادلة، تمهيداً لوضع إطار مؤسسي مستدام للشراكة بين جامعة طنطا ومعهد بحوث الإلكترونيات.