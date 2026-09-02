أبواليزيد سلامة: 4 محاور ترسم ملامح الرؤية الاستراتيجية للتعليم الأزهري 2027

أكد الدكتور أبواليزيد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، أن الملتقى التعليمي الأول لقطاع المعاهد الأزهرية يمثل منصة للحوار والتشاور وتبادل الرؤى حول مستجدات العملية التعليمية، بما يعزز المشاركة في بناء الرؤية الاستراتيجية للتعليم الأزهري خلال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى التعليمي الأول لقطاع المعاهد الأزهرية، الذي يُعقد تحت شعار «تعليم أزهري راسخ الأصالة.. يواكب العصر.. يبني المستقبل»، حيث يناقش الملتقى أربعة محاور رئيسية، تتناول الاستعداد والانضباط وضمان جودة العملية التعليمية، ومستجدات التعليم الأزهري للعام الدراسي 2026/2027، وتطوير منظومة التقويم والارتقاء بنواتج التعلم، إلى جانب البكالوريا الأزهرية وتطوير الهوية وتوسيع آفاق الاختيار أمام الطلاب.

أبو اليزيد سلامة: جاهزية المعاهد وخطط الطوارئ والإشراف اليومي ركائز أساسية للعام الدراسي



وأوضح د. أبو اليزيد أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا في منهجية العمل داخل منظومة التعليم الأزهري، من الاقتصار على تنفيذ الإجراءات والتعليمات إلى تعزيز المشاركة الفاعلة بين مختلف المستويات القيادية والتنفيذية، بدءًا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة وكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وصولًا إلى قيادات المناطق والمعاهد والعاملين بها.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للشؤون التعليمية على ضرورة الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية جاهزية المعاهد من الناحية المادية، والتأكد من سلامة المباني والفصول ودورات المياه وأعمال الصيانة، إلى جانب توفير اشتراطات الأمن والسلامة، وإعداد خطط واضحة للطوارئ والإخلاء، بما يحافظ على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين.

وأكد "سلامة" أهمية إحكام منظومة الإشراف اليومي داخل المعاهد، ووضوح المسؤوليات المتعلقة بالبوابات وتوزيع الحصص والحصص الاحتياطية والانتظار، خاصة خلال فترات الطابور الصباحي والفسحة وانصراف الطلاب، مشددًا على أن الوقاية والاستعداد المسبق يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة الأزمات وضمان انتظام العملية التعليمية.

وأشار إلى ضرورة تحقيق الانضباط وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، مع الالتزام الدقيق بمتابعة حضور الطلاب وغيابهم وانضباطهم داخل الفصول، موضحًا أن الحضور والانضباط أصبحا جزءًا من منظومة تقييم الطالب، ومن ثم فإن المتابعة اليومية تضمن حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها وفقًا لالتزامه وأدائه الفعلي.

ولفت إلى أهمية مراعاة التدرج في انتظام الدراسة، خاصة في المعاهد التي تضم مراحل تعليمية متعددة أو تشهد كثافات مرتفعة، بما يضمن سلامة الطلاب، ولا سيما الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، موضحًا أن تنظيم دخول الطلاب يمكن أن يتم وفق ظروف كل معهد واحتياجاته، على أن يقتصر التدرج على الفترة الأولى من العام الدراسي.

واختتم رئيس الإدارة المركزية للشؤون التعليمية بالتأكيد على أن الاستعداد للعام الدراسي لا يقتصر على جاهزية المباني وانتظام الطلاب، وإنما يشمل كذلك ضمان توافر الكتب الدراسية والاهتمام بجودة التدريس، بما يوفر بيئة تعليمية متكاملة تحقق أهداف العملية التعليمية، داعيًا جميع العاملين إلى استشعار أمانة رسالة التعليم والعمل بروح الفريق من أجل الارتقاء بالتعليم الأزهري.