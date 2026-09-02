رئيس غرفة القاهرة التجارية: التخفيضات في معارض أهلا مدارس تصل لـ 35%

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن معرض «أهلًا مدارس» يشهد مشاركة 168 شركة، على مساحة تصل إلى نحو 3500 متر مربع، مع التركيز على توفير المنتجات ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.



وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج «48 ساعة اقتصاد» على قناة TEN، أن التخفيضات على المنتجات المشاركة في المعرض تتراوح بين 25% و35%، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.



وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن توجيهات القيادة السياسية تستهدف توفير السلع ومستلزمات المدارس بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدًا أهمية أن تكون التخفيضات المعلنة حقيقية وملموسة.



وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يتابع الأسعار بصورة مستمرة، من خلال مقارنة الأسعار قبل الخصومات وبعدها، للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة داخل المعرض وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد العشري أهمية مشاركة الشركات المحلية في المعرض، بما يسهم في توفير احتياجات الأسر من المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، ودعم المنتجات المصرية.