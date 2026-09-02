قبل انطلاق الدراسة.. تخفيضات تصل لـ40% في «أهلا مدارس» لتخفيف الأعباء عن الأسر

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد احتياجات الأسر المصرية من المستلزمات المدرسية والملابس والأدوات الدراسية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما دفع إلى التوسع في إقامة معارض «أهلا مدارس» لتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة.

وفي هذا السياق، قال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير الدعم للمواطنين والأهالي قبل بداية العام الدراسي، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة

وأوضح شريف يحيى، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن معرض «أهلا مدارس» يستهدف توفير أفضل المنتجات بأفضل الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، من خلال إتاحة المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن المعرض يوفر مختلف احتياجات الطلاب، بما يشمل المستلزمات والأدوات المدرسية والملابس وغيرها من المنتجات التي تحتاجها الأسر مع بداية العام الدراسي.

تخفيضات تتجاوز 40% على بعض المنتجات

ولفت نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن نسب التخفيض تختلف بحسب المنتجات، موضحًا أن بعض المستلزمات، وخاصة الملابس، تصل التخفيضات عليها إلى أكثر من 40%.

وأكد أن عدد العارضين داخل كل معرض يرتبط بمساحة المكان المخصص لإقامته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود عدد كبير من العارضين المشاركين لتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجات المواطنين.

مواعيد عمل معرض «أهلا مدارس»

وأوضح أن المعرض يفتح أبوابه أمام المواطنين يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، بما يتيح للأسر فرصة التسوق وشراء المستلزمات المدرسية خلال ساعات اليوم.

التوسع في المعارض بجميع المحافظات

وأكد شريف يحيى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى إلى إطلاق معارض «أهلا مدارس» في مختلف المحافظات، بهدف توسيع نطاق الاستفادة منها ووصول المنتجات المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.

ويأتي التوسع في إقامة المعارض ضمن جهود توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، ودعم الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي، من خلال التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والغرف التجارية.