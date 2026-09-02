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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح معرضي "أهلا مدارس" بالمراغة وساقلتة

جانب من الافتتاح بسوهاج
جانب من الافتتاح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، يرافقه السيد كمال سليمان نائب المحافظ، معرضي أهلا مدارس لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، والمقامين بمدينتي المراغة وساقلتة.

وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إقامة المعارض، وتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور النائب مختار همام، والنائبة صباح صابر، عضوي مجلس النواب، وخالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد زكريا وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المراغة، وعلاء شعراوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعدد من مسئولي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ المعروضات المتنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية بالمعرضين، والتي شملت الحقائب المدرسية، والكشاكيل والكراسات، والأقلام، والأدوات المكتبية، والزي المدرسي.

وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، حيث تصل نسبة التخفيض على الشنط المدرسية والأحذية 50%، بينما تصل نسبة التخفيضات على الأدوات المكتبية من أقلام وكراسات وكشاكيل 40% .

وأكد " راشد " أن إقامة معارض "أهلا مدارس" مستمرة بنطاق المحافظة، حيث تم افتتاح 6 معارض حتى الآن،  معرضين بحي شرق، ومعرض بكل من حي غرب، والمراغة، وساقلتة، ودار السلام، وذلك بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية.

وكما أكد على اهتمام الدولة بتوفير السلع الأساسية والمستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

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