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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هندسة طنطا تبحث تعزيز الشراكات الدولية مع جامعة سيليزيان ببولندا لنقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي

كلية الهندسة بجامعة طنطا
كلية الهندسة بجامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أجرى الدكتور أحمد محمد نصر، عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، زيارة رسمية إلى جامعة سيليزيان للتكنولوجيا بجمهورية بولندا، في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز تدويل التعليم والبحث العلمي وتوسيع الشراكات مع الجامعات الدولية المتميزة.

توجيهات جامعة طنطا   

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا.

وتفقد عميد الكلية عدداً من المعامل والورش البحثية المتطورة، واطلع على أحدث الأنظمة والتجهيزات المستخدمة في التخصصات الهندسية المختلفة، لبحث الاستفادة منها في تطوير البنية البحثية والمعملية بكلية الهندسة ورفع كفاءة مخرجاتها الأكاديمية والبحثية.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما عقد الجانبان مباحثات تناولت توسيع التعاون البحثي، والاستفادة من خبرات الأساتذة الدوليين في تحكيم المجلات العلمية الصادرة عن الكلية، إلى جانب مشاركة أساتذة من جامعة سيليزيان في الإشراف المشترك على الرسائل العلمية وفقاً للوائح المنظمة.

وأكد الدكتور أحمد محمد نصر أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بالتوسع في بناء شراكات دولية فاعلة وتحويلها إلى مسارات تنفيذية تسهم في تطوير التعليم والبحث العلمي وتعزيز تنافسية الجامعة دولياً.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف أن هذا التوجه يتسق مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم تدويل التعليم العالي والشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية، مشيراً إلى أن الكلية تستهدف الاستفادة من هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المعملية وتعزيز الإشراف والبحث العلمي المشترك.

وشارك في المباحثات من الجانب البولندي الأستاذ الدكتور Wojciech Borek، والدكتور Wojciech Pakieła، والدكتور Klaudiusz Gołombek.

تبادل الخبرات 

وعلى هامش الزيارة، التقى عميد الكلية بطلاب الدكتوراه المبتعثين من قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، المهندس محمد أحمد المسلمي والمهندس محمد مصطفى المليجي، للاطمئنان على تقدم مسيرتهما البحثية، مؤكداً دعم الجامعة والكلية لأبنائهما الدارسين بالخارج وتعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تطوير البحث العلمي

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