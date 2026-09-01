الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمصعد كهربائي ببرج بميدان بمحطة طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمصعد كهربائي إثر ماس كهربائي بالطابق الحادي عشر ببرج سكني وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران ببرج ايقوني زجاجي واشتعال المصعد حال استقلاله سكان البرج بالطابق الحادي عشر إثر ماس كهربائي بميدان المحطة بنطاق دائرة القسم .

تحرك قوات الحماية المدنية



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق بمصعد بالطابق الحادي عشر بالبرج الأيقوني وتم السيطرة علي الموقف وإخلاء الطابق بالكامل من السكان .

إنقاذ حياة سكان البرج



كما تم إعادة توصيل كافة المرافق والخدمات للطوابق البرج السكني الأيقوني حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.