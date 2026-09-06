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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الوعي والالتفاف حول القيادة السياسية ضرورة لمواجهة الشائعات وحماية استقرار الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، أن الوعي المجتمعي والالتفاف حول القيادة السياسية يمثلان ضرورة أساسية لمواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة، والحفاظ على استقرار الوطن في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة.

وقالت «برغش» إن الشائعات أصبحت إحدى الأدوات التي تستهدف بث القلق وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشددة على أهمية التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحذر، وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر.

مواجهة الشائعات

وأضافت عضو مجلس النواب أن مواجهة الشائعات لا تقع مسئوليتها على الدولة وحدها، وإنما تتطلب وعيًا مجتمعيًا حقيقيًا، من خلال التحقق من المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية قبل إعادة نشرها أو تداولها.

وشددت النائبة سناء برغش على أن الاصطفاف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية في هذه المرحلة يمثلان ركيزة مهمة للحفاظ على استقرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات، مؤكدة أن وحدة المصريين ووعيهم يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التشكيك ونشر الفوضى.

وأشارت إلى ضرورة استمرار جهود الدولة في توضيح الحقائق والرد السريع على الشائعات، بالتوازي مع تعزيز الوعي لدى المواطنين، خاصة الشباب، بكيفية التعامل مع المحتوى الرقمي والتفرقة بين المعلومات الموثوقة والمضللة.

وأكدت «برغش» أن مصر تمتلك من الوعي والإرادة ما يمكنها من تجاوز مختلف التحديات، داعية المواطنين إلى عدم منح الشائعات فرصة للتأثير على استقرار المجتمع، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها من خلال الوعي والمسئولية الوطنية. 

سناء برغش مجلس النواب الوعي الشائعات السيسي

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