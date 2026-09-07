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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معالجة هبوط محدود بطريق طوخ – بلتان بعد اكتشاف كسر بغرفة ري أسفل الطريق

معالجة هبوط أرضي
معالجة هبوط أرضي
إبراهيم الهواري

شهد طريق طوخ – بلتان بمحافظة القليوبية، التعامل مع هبوط محدود بأحد أجزاء الطريق، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات ورفع كفاءة الطرق.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية ببلتان، برئاسة حمادة دراج، رئيس الوحدة المحلية، وبحضور رضا أحمد، سكرتير الوحدة، بالمرور والمتابعة الميدانية لحالة الطريق.

وخلال أعمال المتابعة، تم رصد هبوط محدود بالطريق، وبالفحص تبين أن السبب يرجع إلى وجود كسر بغرفة ري خاصة بخدمة الأراضي الزراعية، ما أدى إلى حدوث هبوط في الجزء الواقع أعلى الغرفة.

وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهبوط، حيث تم إصلاح موقع المشكلة باستخدام الخلطة الخرسانية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة السيارات والمواطنين المارين بالمنطقة، مع استمرار أعمال المتابعة للتأكد من عدم تكرار المشكلة.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ الأجهزة التنفيذية هبوط أرضي

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