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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ظهور سيارة فيراري إنزو نادرة جدًا في نسخة واحدة بطلاء مطفي

فيراري إنزو
فيراري إنزو
عزة عاطف

تعتبر فيراري إنزو 1 من أكثر السيارات الخارقة تأثيرًا في تاريخ المحركات، حيث دشنت بظهورها بداية عصر جديد للأداء العالي بعد حقبة 90. 

لم تكن هذه السيارة مجرد نموذج رياضي عادي، بل جاءت لـ تحتفل بالذكرى 60 لتأسيس علامة مارانيلو الشهيرة، وحملت اسم مؤسس الشركة إنزو فيراري، لتجسد أفضل ما توصلت إليه الهندسة في بداياتها.

لون حصري ومواصفات 1 من 1

تحمل أي سيارة فيراري إنزو قيمة استثمارية مرتفعة ومكانة رفيعة لدى جمعة السيارات، غير أن هناك نسخة 1 تتفوق على الجميع. 

هذه السيارة هي النموذج الوحيد الذي خرج من خطوط إنتاج المصنع بدهان أسود مطفي (Matte Nero Opaco) رسميًا، مما يمنحها هوية بصرية فريدة لم تتكرر في أي نسخة أخرى.

ملكية خاصة ضمن أسطول شهير

ولا يتوقف تميز هذه السيارة عند طلاء النيرو أوباكو فحسب، بل يمتد إلى سجل ملكيتها التاريخي؛ فقد كانت جزءًا من مجموعة السيارات الشهيرة التابعة للعائلة المالكة في بروناي. 

واليوم، تعود هذه الأيقونة لتظهر في الأسواق وتصبح معروضة للبيع أمام كبار المجموعات الاستثمارية وهواة الجمع، لتكتب فصلًا جديدًا في تاريخ أندر سيارات فيراري.

فيراري إنزو Nero Opaco سيارات خارقة عائلة بروناي

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