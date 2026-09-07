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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات اعتمادية في السوق المصري "بالأسعار".. وأرخص سيارة هاتشباك مستعملة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بتصميم هاتشباك.. ماذا تقدم أوبل أسترا الكهربائية؟
تواصل أوبل أسترا حضورها ضمن أبرز سيارات الهاتشباك المدمجة المطروحة عالميًا، مع توفرها بعدة خيارات لمنظومات الحركة، من بينها نسخة Electric التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل. 

سوق المستعمل.. إم جي 5 موديل 2020 بهذا السعر
ظهرت السيارة إم جي 5 موديل 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل، وتنتمي هذه السيارة إلى عائلة السيدان، مع باقة من التجهيزات.

5 سيارات اعتمادية في السوق المصري.. اعرف الأسعار
يحتوي السوق المصري للسيارات على الكثير من الإصدارات المتنوعة، منها التي اكتسبت شهرة كبيرة منذ إطلاق جيلها الأول، وصولًا إلى الطرازات الحديثة، مما يصفها الكثير بالطرازات الاعتمادية.

أرخص سيارة هاتشباك مستعملة في مصر.. أسعار سوق المستعمل
تعد السيارة سوزوكي ماروتي واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في مصر، حيث اشتهرت بتصميمها الصغير، والذي يساعدها على الاصطفاف بسهولة، مع محرك موفر للوقود، بالإضافة إلى تجهيزات أساسية.

هيونداي ايونيك 9 Performance.. بمحركات كهربائية وتقتيات الدفع الكلي
تقدم هيونداي أيونيك 9 Performance عالميًا بتصميم الـSUV، التي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، مع تقنيات فنية تجمع بين الأداء الرياضي ونظام الدفع الكلي، وتعتمد هذه النسخة على منظومة حركة مكونة من محركين كهربائيين، إلى جانب تصميم خارجي حديث وتجهيزات متنوعة.

سعر ومواصفات بي إم دبليو 1 Series موديل 2026 في السعودية
تأتي بي إم دبليو 1 Series موديل 2026 ضمن فئة السيارات الهاتشباك الفاخرة، مع تصميم حديث وأبعاد مدمجة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية والراحة، وتتوفر السيارة في السوق السعودي عبر باقة من الفئات منها 116i، التي تعتمد على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني.

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