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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منافسة برادو .. مواصفات هيونداي بولدر الـ SUV الجديدة | صور

سيارة هيونداي بولدر الجديدة
سيارة هيونداي بولدر الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي بولدر، وتنتمي بولدر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فورد برونكو، وجيب رانجلر، وتويوتا برادو.

سيارة هيونداي بولدر الجديدة

مواصفات هيونداي بولدر الجديدة

سيارة هيونداي بولدر الجديدة

زودت سيارة هيونداي بولدر بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة بغطاء محرك مرتفع وتصميم شبه عمودي، وبها لوحة تمتد بعرض السيارة وتضم مصابيح أمامية مستطيلة صغيرة، وبها إضاءات LED رأسية، وبها شبكة سفلية كبيرة، ونقاط سحب ظاهرة، وصفيحة حماية أسفل الصداد، وبها أقواس عجلات مربعة وبارزة، وكسوات حماية سميكة وأبواب مسطحة، وبها إطارات ضخمة مقاس 37 بوصه، وتأتي المؤخرة قصيرة ومستقيمة مع إطار احتياطي مثبت خارجياً، وبها زجاج خلفي يمكن إنزاله.

سيارة هيونداي بولدر الجديدة

ويوجد بـ سيارة هيونداي بولدر أيضا، لوحة قيادة أفقية، وبها عناصر هيكلية ظاهرة، وبها أزرار كبيرة تسهل استخدامها أثناء القيادة على الطرق الوعرة، وبها أربع شاشات قابلة للتهيئة، وبها شاشة وسطية كبيرة تعمل بنظام Pleos Connect الجديد، وبها خدمات ملاحة متصلة، ومتجر تطبيقات وتحديثات هوائية، وبها مساعد صوتي بالذكاء الاصطناعي، وتعتمد هيونداي بولدر على بنية الجسد على الإطار بشاسيه منفصل مصنوع باستخدام فولاذ .

محرك هيونداي بولدر الجديدة

سيارة هيونداي بولدر الجديدة

تحصل سيارة هيونداي بولدر علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، ، بجانب نظام هايبرد بقوة 330 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة هيونداي بولدر الجديدة


كما يمكن أن تدخل نسخة كهربائية بالكامل ضمن التشكيلة المخصصة لأمريكا الشمالية، بينما قد تحصل بعض الأسواق الأخرى على محرك سعة 2200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 207 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وهي منظومة مستخدمة في كيا تاسمان.

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