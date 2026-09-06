سوق المستعمل.. إم جي 5 موديل 2020 بهذا السعر

ظهرت السيارة إم جي 5 موديل 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل، وتنتمي هذه السيارة إلى عائلة السيدان، مع باقة من التجهيزات.

ورصدت السيارة بأسعار تبدأ من 540 ألف جنيه، ضمن إصدارات الفئة الثانية، وننصح راغبي شراء السيارات المستعملة بأهمية مراجعة الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

إم جي 5

كما ننصح المقبلين على شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني، يتضمن المحرك وناقل السرعات وعفشة السيارة، بالإضافة إلى الكشف على الحالة الهيكلية للسيارة سواء من الداخل أو من الخارج.

تصميم وأبعاد إم جي 5

ترتكز السيارة إم جي 5 على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، ومساحة تخزين خاصة بالحقيبة الخلفية تتسع لـ 512 لترا، و بنسبة طول بلغت 4601 مم، و 1818 مم للعرض، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية.

إم جي 5

محرك وأداء إم جي 5

تستمد السيارة ام جي 5 قوتها من محرك 4 سلندر بقوة 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الحركة، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة قياسيًا من 0 لـ 100 كم/س في 12.5 ثانية.

تجهيزات السيارة إم جي 5

تضم السيارة ام جي 5 مجموعة من التجهيزات التي تتعلق بالحماية والأمان ومنها، خاصية التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع وسائد هوائية للحماية.

إم جي 5

وتحتوي السيارة ام جي 5 على شاشة عرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى مكبرات صوتية، بلوتوث، مدخل AUX و USB، ونوافذ كهربائية، مكيف هواء، إضاءة داخلية، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.