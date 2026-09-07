الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة بالدوري

يختتم نادي الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة غدا ضم منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لمواصلة أداءه المميز في بطولة الدوري بعد الفوز على بتروجيت وقبلها الفوز على البنك الأهلي عقب تعادل في الجولة الاولى أمام الاتحاد

ويحاول نادي الزمالك الحفاظ على حظوظه لتحقيق لقب بطولة الدوري في الموسم الحالي بعدما نجح في اقتناصة بالجولات الأخيرة بالموسم الماضي.

ويتصدر نادي بيراميدز حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخلفه الأهلي بفارق الأهداف ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 7 نقاط

موعد مباراة الزمالك ضد أبو قير

وتنطلق مباراة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وتنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.