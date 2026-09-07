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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف أشرف: خطأ الخضري مع الزمالك وارد .. وحسام أشرف تأسس بشكل صحيح

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الخطأ الذي ارتكبه أحمد خضري خلال مباراة الفريق الأخيرة أمر وارد في كرة القدم، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات واعدة ويحتاج إلى مزيد من الوقت لاكتساب الخبرات.

وقال شريف أشرف، في تصريحات لقناة الزمالك، إن أحمد خضري لاعب واعد، ومن الطبيعي أن يرتكب بعض الأخطاء في بداية مسيرته، مؤكدًا أن اكتساب الخبرات يحتاج إلى المشاركة المستمرة والاحتكاك في المباريات.

وأشاد نجم الزمالك السابق بالإمكانيات التي يمتلكها محمود بنتايج، مؤكدًا أن اللاعب لديه قدرات مميزة يمكن أن تساعد الفريق وتمنحه إضافة قوية خلال الفترة المقبلة.

وتحدث شريف أشرف عن جماهير الزمالك، مؤكدًا أنها دائمًا ما تساند اللاعبين في أصعب الظروف، مشيرًا إلى أن الجماهير البيضاء تمتلك وعيًا كبيرًا وكانت سببًا رئيسيًا في تتويج الفريق بلقب الدوري خلال الموسم الماضي.

وأشاد شريف أشرف بمستوى حسام أشرف، موضحًا أنه يمتلك إمكانيات رائعة ويستحق الفرصة التي حصل عليها مع الفريق، خاصة أنه لاعب موهوب وتأسس بشكل صحيح داخل قطاع الناشئين بالزمالك.

شريف أشرف الزمالك أحمد خضري محمود بنتايج جماهير الزمالك

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