شكوك حول لحاق أحمد فتوح بلقاء الزمالك وأبو قير للأسمدة

تحدث الإعلامي محمد طارق أضا عن وجود شكوك حول إمكانية لحاق أحمد فتوح، الظهير الأيسر بنادي الزمالك، بمواجهة أبو قير للأسمدة ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ونقل محمد أضا عن مصدر بنادي الزمالك قوله: «الشكوك تحوم حول لحاق أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بمباراة أبوقير للأسمدة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري».

وأشار أضا إلى أن فتوح يعاني اللاعب من إصابة في أحد أصابع القدم ولا يستطيع ارتداء الحذاء أثناء التدريبات الجماعية للفريق وهو ما تسبب في غيابه عن لقاء إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولفت أضا إلى أن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة يبذل محاولات مكثفة لتجهيز اللاعب دون الخضوع لأي تدخل جراحي.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.