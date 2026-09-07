عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اليوم

يشهد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الـ33 برئاسة الدكتور سامح مهران، اليوم الإثنين، إقامة 4 عروض مسرحية مجانية، ضمن فعاليات وبرنامج المهرجان الذي يجمع بين التجارب المسرحية المختلفة من مصر وعدد من دول العالم.

عروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ويفتتح مسرح الفلكي فعاليات اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء، بالعرض الروسي "Poor Liza"، من إخراج مارك روزوفسكي، والذي يقدم معالجة مسرحية لقصة نيكولاي كارامزين الشهيرة، التي تعد واحدة من أبرز قصص الحب المعروفة في روسيا.

وتدور أحداث العرض حول قصة الحب الأولى بين الفتاة الريفية ليزا والنبل إيراست، وهي الحكاية التي تناولتها السينما في أكثر من معالجة، بينما يعيد العرض استكشافها من خلال رؤية رقيقة وحساسة تتوقف عند مجموعة من التساؤلات الإنسانية التي لا تزال حاضرة حتى اليوم، من بينها قدرة الحبيبين على الحفاظ على مشاعرهما النقية في مواجهة تقلبات الحياة، ومدى استعدادهما لمواجهة مصاعب القدر.

وفي التوقيت نفسه، يستقبل مسرح السامر العرض الإماراتي "غياهب الروح"، من إخراج عبد الرحمن الملا، والذي يغوص في أعماق النفس البشرية، مستكشفا ما يعتريها من صراعات بين الحقيقة والوهم، والخوف والألم، والعقل والانفعال.

ويعتمد العرض على الرمزية في التعبير عن المعاناة الداخلية التي يعيشها الإنسان عندما يصبح أسيرا للأفكار السلبية والقيود النفسية والاجتماعية، في محاولة للكشف عن الصراعات الخفية التي تشكل وعيه وتؤثر في اختياراته.

وعلى مسرح الغد، ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء العرض المصري "بماذا يحلم الناجون؟"، من إخراج سامح حمدي، والذي يتناول مفهوم النجاة باعتباره حالة إنسانية مركبة، تتداخل فيها الصدمة والمعاناة مع الأمل والرغبة في الخلاص.

ويركز العرض على الصراع الداخلي الذي يواجهه الإنسان في محاولته تجاوز آثار الماضي، والبحث عن معنى لحياته وسط عالم يكتنفه الفوضى والعبث، مقدما رؤية تتوقف عند تداعيات التجارب القاسية وقدرة الإنسان على استعادة توازنه.

ويختتم برنامج عروض اليوم بالعرض المجري "In Between"، الذي يقدم على مسرح الهناجر، من أداء وتصميم بصري وإخراج زوفيا بيرتسي.

وينتمي العرض إلى تجربة مسرح الصورة الحية، التي تسعى إلى تحويل العالم الخفي إلى مساحة ملموسة وقابلة للتجربة، من خلال عروض بصرية وفلسفية تحفز الوعي الذاتي. وفي هذا العرض، يتتبع الجمهور مسار الروح في الفضاء الفاصل بين الموت والولادة، مستلهما أفكاره من كتاب "رحلة الأرواح".

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وتقام الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، برئاسة الدكتور سامح مهران، وتقدم برنامجا متنوعا يضم المسابقة الرسمية، والعروض الخاصة، والورش التدريبية، والندوات الفكرية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والباحثين والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم.