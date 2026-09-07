نجيب محفوظ.. ضمير عصره في عرض خاص بأوبرا دمنهور احتفالا بذكرى رحيله

تستضيف أوبرا دمنهور، مساء اليوم الاثنين، عرض الفيلم التسجيلي «نجيب محفوظ.. ضمير عصره»، من إخراج هاشم النحاس، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وذلك في إطار إحياء الذكرى العشرين لرحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب.

ويبدأ العرض في السابعة مساءً على مسرح أوبرا دمنهور، ضمن فعاليات الموسم الجديد للنشاط الثقافي والفكري، وتحت إشراف رشا الفقي، من خلال برنامج نادي السينما.

وعقب عرض الفيلم، تُعقد ندوة لمناقشة التجربة الأدبية لنجيب محفوظ، بمشاركة الدكتورة فايزة ملوك، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتور عصام لطفي وهبان، أستاذ الأدب العربي المساعد بكلية الآداب جامعة دمنهور، ويدير اللقاء الناقد السينمائي أحمد النبوي.

وتتطرق الندوة إلى مسيرة نجيب محفوظ الأدبية، باعتباره أول أديب عربي يحصد جائزة نوبل، إلى جانب مناقشة رؤيته للمجتمع المصري وما عكسته أعماله من تحولات سياسية واجتماعية، فضلًا عن تأثير كتاباته في تشكيل الوعي والوجدان الجمعي وترسيخ مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية.

كما تستعرض الندوة عددًا من أعماله التي تناولت قضايا وموضوعات محورية في حياة المصريين، وتركت بصمة ممتدة في الأدب والثقافة العربية. وتأتي الفعالية ضمن البرنامج الثقافي والفني لدار الأوبرا المصرية، الهادف إلى الاحتفاء برموز الأدب والفكر المصري والتعريف بإسهاماتهم للأجيال الجديدة.