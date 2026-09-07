بيومي فؤاد يكشف عن عمل فني جديد في العراق: بغداد عظيمة وحسيت إني في بلدي مصر

كشف الفنان بيومي فؤاد، خلال فيديو له من العراق، عن استعداده لتقديم عمل فني جديد داخل العراق خلال الفترة المقبلة، معبرا عن سعادته الكبيرة بوجوده هناك وحبه للعراق وشعبها.

وقال بيومي فؤاد في الفيديو: «بغداد عظيمة، وحسيت إني في بلدي مصر»، معربا عن سعادته بالأجواء التي عاشها خلال زيارته للعراق، مؤكدا اهتمامه بالدراما العراقية ورغبته في خوض تجربة فنية جديدة هناك.

وأشار الفنان إلى وجود عمل فني جديد يستعد لتقديمه في العراق خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيله، وهو ما يزيد من حالة الترقب حول طبيعة التعاون المنتظر.

وتأتي زيارة بيومي فؤاد للعراق بالتزامن مع مشاركته في فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، حيث حل ضيفا على إحدى ندوات المعرض، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور.

كما شهدت فعاليات المعرض تكريم بيومي فؤاد تقديرا لمسيرته الفنية، في ظهور حظي باهتمام وتفاعل كبير من الحضور.