قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات
تعرف على أعلى سعر دولار اليوم
موجة حر شديدة وارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تحذر من طقس غد
تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة.. 5 شهداء برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال
الزمالك: نحتاج 6 ملايين دولار لإنهاء أزمة القضايا الدولية
أمين صندوق الزمالك: الأهلي من الأندية التي تقدم عقودا غير صحيحة بالقيمة المالية للاعبين
بريطانيا تعترض قاربا يقل 140 مهاجرا في بحر المانش
فليك: برشلونة لا يزال بحاجة إلى مهاجم بمواصفات واضحة
شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر
ترامب: صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى الصفر
ضبط 600 لتر ألبان فاسدة و250 كيلو زبدة مجهولة المصدر في الفيوم
هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيومي فؤاد يكشف عن عمل فني جديد في العراق: بغداد عظيمة وحسيت إني في بلدي مصر

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
ميرنا محمود

كشف الفنان بيومي فؤاد، خلال فيديو له من العراق، عن استعداده لتقديم عمل فني جديد داخل العراق خلال الفترة المقبلة، معبرا عن سعادته الكبيرة بوجوده هناك وحبه للعراق وشعبها.

وقال بيومي فؤاد في الفيديو: «بغداد عظيمة، وحسيت إني في بلدي مصر»، معربا عن سعادته بالأجواء التي عاشها خلال زيارته للعراق، مؤكدا اهتمامه بالدراما العراقية ورغبته في خوض تجربة فنية جديدة هناك.

وأشار الفنان إلى وجود عمل فني جديد يستعد لتقديمه في العراق خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيله، وهو ما يزيد من حالة الترقب حول طبيعة التعاون المنتظر.

وتأتي زيارة بيومي فؤاد للعراق بالتزامن مع مشاركته في فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، حيث حل ضيفا على إحدى ندوات المعرض، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور.

كما شهدت فعاليات المعرض تكريم بيومي فؤاد تقديرا لمسيرته الفنية، في ظهور حظي باهتمام وتفاعل كبير من الحضور.

بيومي فؤاد اعمال بيومي فؤاد أخبار بيومي فؤاد بيومي فؤاد من العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

الطماطم

الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة

عمر كمال عبد الواحد

أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

الدكتور تامر شوقي

من الإبتدائي للبكالوريا.. تغييرات جديدة يشهدها العام الدراسي 2027 بمختلف الصفوف

موعد اول اجازة رسمية مقبلة

هل توجد إجازة رسمية في سبتمبر؟.. موعد العطلة المقبلة

حجز شقق الايجار التمليكي2026

جهز ورقك فوراً.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

لدعم السياحة والتوسع العمراني.. محطة تحلية جديدة بمرسى علم بطاقة 10 آلاف م³ يوميًا

خلال الافتتاح

افتتاح معرض «أهلاً مدارس 2026» في الإسماعيلية بتخفيضات تصل إلى 35%

صورة موضوعية

بعد سنوات من التعثر.. محافظ البحر الأحمر يسلم 97 وحدة سكنية لمستحقيها بمرسى علم

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد