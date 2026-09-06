القبض على المتهم بالتعدى على سائق بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والشتم بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد المجنى عليه (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبسؤاله قرر بتضرره من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بالتعدى عليه بالسب بتاريخ 16 أغسطس المنقضى حال إعتراضه على توقف الأخير بزفة عرس وتعطيله للحركة المرورية بأحد الطرق بمدينة نصر بالقاهرة.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





