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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الجواهرجي يتواجد بالأعلى إيرادات في السينما السعودية

الجواهرجي
الجواهرجي
أحمد البهى

تمكن فيلم الجواهرجي، من التواجد ضمن قائمة الافلام الاعلي تحقيقًا للايرادات، هذا الاسبوع، بالسينمات السعودية. 

وأحتل الفيلم المركز السابع، في القائمة التي تضم أعلي 10 أفلام تحقيقًا للايرادات في السينمات السعودية، حيث يعد الفيلم المصري الوحيد الموجود بالقائمة. 

قصة فيلم “الجواهرجي”

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية «سيف»، التي يجسدها محمد هنيدي، وهو صائغ مجوهرات شهير يجد نفسه في سلسلة من المواقف والأزمات نتيجة علاقاته وتعقيدات حياته الزوجية، في عمل يجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية.

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري، ويشارك في بطولته إلى جانب هنيدي وزكي، لبلبة، وأحمد السعدني.

كما يشارك في البطولة تارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة، وعلاء زينهم، وضيف الشرف حاتم صلاح.

فيلم الجواهرجي الجواهرجي مني زكي

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