حرق المخلفات.. خبير يكشف أسباب السحابة السوداء والتلوث الجوي وتهديد البيئة

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، إن السحابة السوداء لا تنتج عن حرق قش الأرز فقط، مؤكدا أن «السحابة السودا بتكون ناجمة عن أسباب كثيرة».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن أسباب السحابة السوداء «حرق مخلفات القمامة المختلفة»، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يتخلصون من تجمعات القمامة عن طريق حرقها، إلى جانب المخلفات الموجودة على الترع والمصارف.

وأشار إلى أن المسابك وأفران الطوب والمصانع، إلى جانب عوادم السيارات، تمثل عوامل أخرى تسهم في تكون السحابة السوداء، موضحًا: «السيارات اللي بيكون عندها عوادم بتطلع بكمية كبيرة برضو من ضمن الأسباب الكبرى للسحابة السودا».

وأضاف أن الظروف المناخية الحالية تسهم أيضا في زيادة تكون السحابة السوداء، خاصة مع قلة حركة الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة وزيادة معدل البخر.

وأوضح أن توقيت حرق قش الأرز يتزامن مع نهاية فصل الصيف، لكنه شدد على ضرورة التعامل مع المخلفات الزراعية باعتبارها مشكلة مستمرة طوال العام.

وتابع: «المفروض قش الرز ده إن وزارة الزراعة أو الوزارات المعنية بتبدأ إنها تأهل المزارعين في كيفية التخلص من المخلفات الزراعية، مش قش الرز».