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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع حرارة المياه.. أسباب انتشار الطحالب الدقيقة بالبحر المتوسط

الدكتور مصطفى الشربيني
الدكتور مصطفى الشربيني
البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى الشربيني، خبير البيئة والمناخ، أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة ارتبطا بشكل كبير بانتشار الطحالب، موضحًا أن ارتفاع حرارة المياه يؤثر على نمو بعض أنواع الطحالب وتوزيعها الجغرافي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن التغيرات في معدلات الأمطار والجريان السطحي وزيادة وصول المغذيات إلى المناطق الساحلية تخلق بيئة مناسبة لنمو الطحالب، مشيرًا إلى أن «النيتروجين والفسفور من أهم العوامل التي تساعد على زيادة إنتاجية الطحالب في السواحل».

وأضاف أن مياه التحلية تعد إحدى أهم الاستراتيجيات التي تعتمد عليها الدول لمواجهة ندرة وشح المياه، إلا أن انتشار الطحالب يمثل تحديًا أمام محطات التحلية، خاصة المحطات التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي.

وأوضح أن ازدهار الطحالب يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في أغشية محطات التحلية، مشيرا إلى أن «الطحالب تدخل إلى الأغشية وتتسبب في مشكلات وسميات كبيرة».

مصطفى الشربيني الدكتور مصطفى الشربيني الطحالب التغير المناخي

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