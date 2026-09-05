إسبانيا تدعو أوروبا إلى جعل التكيف مع تغير المناخ أولوية اقتصادية وأمنية

تضغط إسبانيا على المفوضية الأوروبية للتعامل مع التكيف مع تغير المناخ باعتباره أولوية أساسية اقتصادية وأمنية، مؤكدة أن أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد على الإجراءات التفاعلية مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية القاسية وارتفاع تكلفتها، وفقًا لوثيقتين اطلعت عليهما يورونيوز.

تأتي دعوة مدريد في الوقت الذي تستعد فيه بروكسل لإعداد استراتيجية للمرونة المناخية، من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام، وترى إسبانيا أنها يجب أن تكون أكثر قوة وإلزامًا، بعد صيف استثنائي شهد موجات حر وحرائق غابات وجفافًا، بحسب ما أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، تأمل إسبانيا في التأثير على المفاوضات الجارية بشأن الميزانية الأوروبية متعددة السنوات المقبلة، التي تغطي الفترة من 2028 إلى 2034، وتقترح إنشاء صندوق أوروبي مخصص للتكيف مع تغير المناخ، كما تطرح مصادر جديدة لإيرادات الاتحاد الأوروبي، من بينها فرض ضريبة على أرباح النفط والغاز، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام أدوات الدين الأوروبية المشتركة.

وجاء في رسالة أرسلتها إسبانيا إلى مفوض العمل المناخي بالمفوضية الأوروبية فوبكه هوكسترا: "يطرح مقترحنا نهجًا شاملًا لاستباق مخاطر المناخ وتقييمها، ودمج المرونة في قرارات التخطيط والاستثمار، وتعزيز استجابتنا الجماعية لحالات الطوارئ، وتهيئة الظروف المالية اللازمة لدفع جهود التكيف في أنحاء أوروبا".

كانت عواقب عدم التحرك في القارة الأوروبية مدمرة هذا الصيف، حيث بلغت الوفيات الزائدة المرتبطة بموجات الحر في أوروبا نحو 30 ألف حالة، وفقًا لبيانات الصحة الوطنية الأوروبية ومنصة "يورومومو" لمراقبة الوفيات، واحترق أكثر من 600 ألف هكتار في أنحاء الاتحاد الأوروبي هذا العام، وفقًا للمفوضية الأوروبية، وهو أكثر من ضعف المتوسط طويل الأجل خلال العقدين الماضيين.

وأدى الجفاف في نهر الدانوب إلى إغلاق محطات للطاقة النووية في المجر ورومانيا، بينما تسببت انخفاضات مستويات المياه في نهر الراين في اضطراب حركة التجارة.

وتريد مدريد إدراج مخاطر المناخ بصورة منهجية في الاستثمارات العامة والبنية التحتية وعمليات التخطيط، بدلًا من تقييمها كإجراء شكلي بعد اتخاذ القرارات بالفعل.

وفي مواجهة تزايد مخاطر المناخ، قالت سارا آجيسين، وزيرة الانتقال البيئي والتحدي الديموغرافي في إسبانيا، والمسؤولة عن ملفات الطاقة والبيئة، إن "هناك حاجة إلى نهج شامل لاستباق هذه المخاطر وتقييمها" من أجل "مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية".

وأضافت "لا توجد حلول من دون تشخيص جيد، ولذلك نقترح على المفوضية الأوروبية إجراء تحليل للمخاطر على المستويات الأوروبية والوطنية والإقليمية، وإدماجه في عمليات التخطيط وجميع قرارات الاستثمار".

وتريد مدريد الذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال الدعوة إلى وضع أهداف ملزمة للتكيف على مستوى الاتحاد الأوروبي، تركز في البداية على المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر، مثل المياه والصحة والبنية التحتية والزراعة والتنوع البيولوجي.

كما تريد إسبانيا أن يشدد المقترح المرتقب قواعد الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، من خلال توسيع المبدأ القائم الذي يشترط ألا يتسبب أي نشاط اقتصادي أو استثمار أو مشروع في أضرار جسيمة للبيئة، بحيث يشمل عنصرًا يتعلق بالمرونة، ليس فقط لتجنب الأضرار البيئية، وإنما أيضًا لمراعاة مخاطر المناخ المستقبلية.

ولتحسين الاستعداد، تريد مدريد أن يكون الاتحاد الأوروبي مجهزًا بشكل أفضل عند وقوع الكوارث، ولهذا تقترح تحويل آلية الحماية المدنية الحالية التابعة للاتحاد الأوروبي، ريسكيو، إلى آلية دائمة للاستجابة لحالات الطوارئ المناخية على مستوى الاتحاد، قد تشمل أسطولًا مشتركًا لمكافحة الحرائق، ومعدات مشتركة للاستجابة للكوارث، وأنظمة للبيانات، وبروتوكولات للطوارئ.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون الجزء الأكثر حساسية سياسيًا في الدعوة الإسبانية هو كيفية تمويل التكيف مع تغير المناخ، وانتقدت جماعات بيئية قرار المفوضية خفض التمويل الأوروبي السابق للطبيعة، وبرنامج "لايف"، واستخدام أموال من صندوق التنافسية الأوروبي بدلًا منه.

ومع استمرار المحادثات السياسية الحساسة بشأن ميزانية التكتل للسنوات الـ7 المقبلة، تحذر إسبانيا من أن المرونة المناخية قضية بيئية بقدر ما هي قضية أمنية وتنافسية، مع تقديرات تشير إلى أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات تتراوح بين 50 مليار يورو و70 مليار يورو أو أكثر، وفقًا للمفوض هوكسترا.

ومن المتوقع أن تقترح الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي، التي تقود حاليًا المناقشات بين دول الاتحاد، نصًا توافقيًا جديدًا بشأن الميزانية متعددة السنوات بحلول منتصف أكتوبر، عندما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور قمة المجلس الأوروبي.

وللتوصل إلى اتفاق نهائي، يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الموافقة على الميزانية، التي تحتاج بعد ذلك إلى موافقة البرلمان الأوروبي.