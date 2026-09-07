وعدهم بصرف المسحقات.. تفاصيل جلسة حسين لبيب مع قادة الزمالك

عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة أمس مع قادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووعدهم بصرف المستحقات المتأخرة في أسرع وقت ممكن.

ووجه رئيس النادي الشكر للاعبين على انتظارهم خلال الفترة الماضية مؤكدا أن الأيام القادمة سوف تشهد صرف دفعة جديدة من مستحقات الموسم الماضي.

وحسب مصدر فإن لاعبي الزمالك رفضوا مقابلة رئيس النادي وفوضوا قادة الفريق لعرض طلباتهم على حسين لبيب وهشام نصر.

ووعد حسين لاعبي لاعبي الزمالك بصرف المستحقات خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن تأخر الصرف بسبب المديونية الضخمة للفيفا بسبب قضايا إيقاف القيد.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

وتنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.