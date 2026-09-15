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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة إفريقيا للطائرة رجال بالفوز على جامبيا

منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة
عبدالله هشام

استهل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بتونس بالفوز على منتخب جامبيا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت نتيجة الأشواط : 26-28 ، 25-18 ، 25-15 ، 25-22.

ويقع منتخب مصر في البطولة على رأس المجموعة الثانية التي تضم جامبيا و المغرب .

وتضم قائمة مصر في البطولة كل من : محمد  عادل - ياسين محمد - مصطفى جابر - رضا هيكل - أحمد عزب - حمادة عثمان - أحمد يوسف سعد - شهاب الدين طارق - عبد الرحمن الحسيني - أحمد سعيد - أحمد ضياء - محمد عسران - محمد رضا - حازم محمد عبد الهادي ويقود المنتخب فنيًا الكابتن أحمد سمير.

ويترأس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب في تونس.

يذكر أن تونس تستضيف بطولة الأمم الإفريقية للطائرة رجال في الفترة من 15 إلى 25 من سبتمبر الجاري.

منتخب مصر الكرة الطائرة كأس الأمم الإفريقية الأمم الإفريقية منتخب مصر للطائرة

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