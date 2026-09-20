مأساة على ضفاف النيل.. غرق طفل في إحدى قرى منشأة القناطر

شهدت إحدى قرى مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية، بعدما تعرض طفل للغرق في مياه نهر النيل، أثناء تواجده بالقرب من المياه، لعدم إجادته السباحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض طفل للغرق في نهر النيل بإحدى القرى التابعة لمركز منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، برفقة فرق الإنقاذ النهري.

وبالفحص، تبين أن الطفل تعرض للغرق داخل مياه النيل، نتيجة عدم إجادته السباحة، فيما بدأت فرق الإنقاذ النهري أعمال البحث عن جثمانه وانتشاله من المياه.

واستعانت الأجهزة الأمنية برجال الإنقاذ النهري، الذين كثفوا جهودهم للبحث عن الطفل داخل مياه النيل، وتمكنوا من انتشال جثمانه، ونقله إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة المختصة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات.