الساعي يعود وأفشة يظهر.. عبدالناصر زيدان يكشف خطة عموتة في كأس العاصمة

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن قرار الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن الثنائي عمر الساعي ومحمد مجدي أفشة، قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "الحسين عموتة قرر منح فرصة كاملة لعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة للتواجد بشكل أساسي مع الأهلي عند بدء مشوار الفريق في كأس عاصمة مصر".

وأضاف: "الحسين عموتة قرر إعادة عمر الساعي مرة أخرى إلى حساباته، بعد فترة قصيرة من استبعاده، ومنحه فرصة جديدة لإثبات نفسه مع الفريق".