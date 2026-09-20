ما يحدث شديد الخطورة.. وزارة الأوقاف الفلسطينية تستنكر إغلاق الحرم الإبراهيمي

استنكرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية، وإجبار سدنة الحرم وموظفيه على إخلائه منذ الساعة الثانية من ظهر اليوم، وحتى الساعة العاشرة من مساء يوم غد الإثنين.

وأكدت الوزارة - في بيان لها، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن ما يحدث في الحرم الإبراهيمي الشريف شديد الخطورة، ويشكل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين واعتداءً على حرية العبادة ومكانة الحرم الدينية والتاريخية، في ظل استمرار الإجراءات الاحتلالية التي تستهدف المصلين وموظفي الحرم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تواصل منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لليوم التسعين على التوالي بحجج وذرائع واهية، وتقيد حرية وصول المسلمين إلى الحرم، في الوقت الذي تمنح فيه المستوطنين حرية استباحة الحرم بشكل كامل خلال الأعياد اليهودية، وإقامة صلواتهم واحتفالاتهم في أروقته وساحاته.

وحذرت الوزارة من خطورة استمرار هذه الإجراءات، وتدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدينية إلى تحمل مسئولياتها تجاه ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي من انتهاكات، والعمل على ضمان حرية العبادة ووقف الاعتداءات والإجراءات التي تستهدف المسجد وحرمة المكان وحق المسلمين في الوصول إليه والصلاة فيه.