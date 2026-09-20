مطاردة تروسيكل.. القبض على 3 سيدات سرقا أجولة أرز بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بملاحقة 3 سيدات حال استقلالهن مركبة "تروسيكل" لقيامهن بسرقة أجولة أرز من إحدى المزارع بالشرقية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 سبتمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو حماد من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بتمكنه بمساعدة الأهالى من ضبط سيدتين لقيامهما بسرقة جوالين أرز من الأرض الزراعية الخاصة به الكائنة بدائرة المركز باستخدام التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" ، وقيامهما بإلقاء جوال منهما حال مطاردتهما.

وبسؤال مرتكبتا الواقعة (مقيمتان بدائرة المركز) اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع كريمة إحداهن (مقيمة بذات الدائرة) تم ضبطها وبمواجهتها أيدت ما سبق.

وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.