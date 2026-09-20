شوماكوف: الرد الأوكراني على روسيا جاء بعد تدمير وقصف بنيتها التحتية

قال الدكتور فولوديمير شوماكوف، الدبلوماسي السابق، إن روسيا تمتلك موانئ ومنشآت نفطية مهمة، وأن لديها أعمالًا واستثمارات مرتبطة بتصدير النفط والديزل عبر موانئها، مشيرًا إلى أن أوكرانيا عملت على استهداف وتعطيل حركة الملاحة الروسية في البحر الأسود.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن التحركات الأوكرانية تجاه المنشآت والبنية التحتية النفطية الروسية تأتي في إطار الضغط على موسكو وإضعاف قدراتها الاقتصادية واللوجستية.

ولفت إلى أن التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات بشأن موقف الإدارة الأمريكية من تحركات كييف، ولا سيما في ظل التطورات المرتبطة بإيران.