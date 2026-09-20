بعد ثلاثية إشبيلية.. رافينيا يُحطم أفضل انطلاقة تهديفية لميسي

بفضل أهدافه الثلاثة في شباك إشبيلية، تمكن البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة، من اعتلاء صدارة هدافي الدوري الإسباني، ليحطم بذلك رقما قياسيا مسجل بإسم ليونيل ميسي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حطم رافينيا، الذي مدد عقده مع "البلوجرانا" حتى 2030، رقم قياسي بحوزة أعظم لاعب في التاريخ، بعدما سجل "هاتريك" في شباك إشبيلية، انفرد رافينيا بصدارة هدافي "الليجا" برصيد 12 هدفا بعد مرور 7 جولات، متجاوزا بذلك أفضل انطلاقة لميسي في موسم واحد؛ الذي سجل 11 هدفا في نفس عدد الجولات خلال موسم 2017-2018.

رقم قياسي

كما عادل بهذا الانجاز أفضل انطلاقة تهديفية لأربعة لاعبين آخرين، وهم ماريانو مارتن (برشلونة، 1942-1943)، وبرودين (أتلتيكو مدريد، 1940-1941)، وكامبانال (إشبيلية، 1940-1941)، وكيني (سبورتينج خيخون، 1979-1980).

ولا يتفوق على رافينيا في عدد الأهداف المسجلة خلال الجولات السبع الأولى سوى لاعبين اثنين وهما، كريستيانو رونالدو، الذي سجل 13 هدفا في موسم 2014-2015، وإتشيفاريا، الذي وصل إلى 14 هدفا بقميص فريق ريال أوفييدو.

شارك رافينيا في 33 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، تمكن خلالها من تسجيل 21 هدفا بمختلف البطولات، كما نجح في التتويج ببطولة الدوري الإسباني، وعلى الرغم من ذلك لم يكن ضمن الأسماء المرشحة لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، التي من المقرر ان تُسلم جوائزها في حفل يوم 26 أكتوبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.