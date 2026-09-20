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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدواجن المبردة تتصدر المشهد.. مطالب بالتحول من البيع الحي إلى دعم المجمد

الدواجن
الدواجن
محمد البدوي

تشهد صناعة الدواجن في مصر توجهًا متزايدًا نحو تطوير منظومة تداول وبيع الدواجن، بالتزامن مع مطالب بالتحول تدريجيًا من الدواجن الحية إلى المبردة، باعتبارها أكثر أمانًا من الناحية الصحية وفقًا لما طرحته شعبة الدواجن. 

استقرار أسعار مدخلات الإنتاج

ويأتي ذلك في ظل أهمية استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة الذرة الصفراء والصويا، باعتبارهما من العناصر الرئيسية في صناعة الأعلاف. 

مطالب بزيادة إتاحة الدواجن المجمدة

وفي الوقت نفسه، تبرز مطالب بزيادة إتاحة الدواجن المجمدة للمواطنين، وإدراجها ضمن السلع المتاحة على بطاقات التموين، بما يشمل مختلف أجزاء الدواجن، لتوفير خيارات بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.

استقرار سعر الصرف يدعم استقرار أسعار الدواجن

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية أن مصر تستورد نحو مليون طن شهريًا من الذرة الصفراء والصويا، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية يساهم في دعم استقرار أسعار الدواجن.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار مدخلات الإنتاج

وأوضح أن أسعار مدخلات الإنتاج تمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الدواجن، خاصة مع اعتماد صناعة الإنتاج على كميات كبيرة من الأعلاف ومكوناتها المستوردة.

مطالب بالتحول من الدواجن الحية إلى المبردة

ودعا رئيس شعبة الدواجن إلى التحول بصورة تدريجية من تداول وبيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة، موضحًا أن هذا الاتجاه يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة بيع الدواجن.

أسعار الدواجن في مصر

معايير أكثر ملاءمة للمستهلك

وأشار إلى أن الدواجن المبردة تعد أكثر أمانًا لصحة المواطنين، مؤكدًا أهمية التوسع في هذا النظام بما يضمن تداول الدواجن وفق معايير أكثر ملاءمة للمستهلك.

إدراج الدواجن المجمدة على بطاقات التموين

وفي إطار زيادة إتاحة الدواجن للمواطنين، طُرحت مطالب بإدخال الدواجن المجمدة ضمن السلع المتاحة على بطاقات التموين.

 توفير مختلف أجزاء الدواجن

كما شملت المطالب توفير مختلف أجزاء الدواجن، بما يسمح بتقديم خيارات متعددة أمام المواطنين، ويضمن وصول منتجات الدواجن إلى مختلف شرائح المجتمع وفق احتياجاتهم وقدرتهم الشرائية.

أسعار الدواجن اليوم

تطورات مرتقبة في صناعة الدواجن

ومن المتوقع أن تشهد صناعة الدواجن تطورات خلال الفترة المقبلة، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على استمرارية الإنتاج ودعم الاستثمارات في القطاع.

تكاليف الإنتاج وأسعار البيع

وأكدت شعبة الدواجن أهمية تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، مشيرة إلى أن عدم تحقيق المستثمرين عوائد مناسبة قد يدفع بعضهم إلى تقليص نشاطهم أو العزوف عن ضخ استثمارات جديدة، وهو ما قد يؤثر على حجم المعروض في الأسواق.

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