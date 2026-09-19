تحركات محدودة.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 19 سبتمبر 2026

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، تحركات جديدة في الأسواق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لأسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، إلى جانب أسعار كراتين البيض بمختلف أنواعها.

وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، لذلك قد تزيد أو تقل الأسعار المعلنة في بعض الأسواق ومحال التجزئة.

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل المزارع نحو 68 إلى 69 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق ومحال بيع الدواجن بين 78 و79 جنيهًا وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو «الحمراء» داخل المزارع نحو 119 إلى 120 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق بين 129 و130 جنيهًا للكيلو، مع اختلاف السعر بحسب المنطقة.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزارع نحو 97 جنيهًا، بينما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى نحو 107 جنيهات للكيلو، وفق آخر تحديثات أسعار الدواجن.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

استقر سعر كيلو الدواجن الأمهات عند نحو 61 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما بلغ سعرها للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة نحو 71 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 95 جنيهًا داخل المزارع، بينما بلغ سعرها للمستهلك حوالي 105 جنيهات، مع اختلاف السعر النهائي من منطقة إلى أخرى.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جنيهات بالجملة داخل المزارع، بينما وصلت إلى المستهلك بنحو 120 جنيهًا للكرتونة، وفق آخر تحديثات الأسعار.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي داخل المزارع نحو 122 إلى 123 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق والمحال التجارية بين 135 و150 جنيهًا بحسب المنطقة.

أسعار الدواجن والبيض للمستهلك اليوم

وتعكس أسعار البيع للمستهلك إضافة تكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول إلى سعر المزرعة، وهو ما يفسر الفارق بين الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن والأسواق المحلية.

كما أظهرت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء تسجيل متوسط سعر كيلو الدواجن في الأسواق نحو 99.56 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر كرتونة البيض نحو 106.39 جنيه، مع اختلاف الأسعار بحسب النوع والمنطقة.