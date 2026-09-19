قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع مستجدات التوسع في تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد
مصدر: لا صحة لما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء طفلة في الماء بالمنوفية
اكتشاف عدد من المقابر المنحوتة في الصخر وبقايا معسكر روماني بـ تل اليهودية الأثرية بالقليوبية
منافس صلاح.. جالطة سراي يفقد رباعي سوبر أمام طرابزون في الدوري التركي
دار الإفتاء: التعليم في الحضارة الإسلامية ارتبط بمنظومة من القيم والأخلاق
الأعلى للإعلام : إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين
مصر ترسم خريطة الربط الكهربائي مع ثلاث قارات
صلاح أساسي.. تشكيل ناري لـ طرابزون لمواجهة جالطة سراي في الدوري التركي
رئيس مصر للطيران لـ العاملين: فخور بما تحقق بسواعدكم.. والتتويج يدفعنا للتطوير
مصادر: هاتف مستشارة الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط تم اختراقه
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%
مع دخول المدارس.. تفاصيل كارت الدفع المسبق وتعريفة أتوبيسات النقل العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شباب الأعمال: منحة تأهيل الشركات تدعم توسيع قاعدة المصدرين وتعزز تنافسية المنتجات

الجمعية المصرية لشباب الأعمال
الجمعية المصرية لشباب الأعمال
ولاء عبد الكريم

 

أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، برئاسة محمد أبو باشا، أن المنحة التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقالت ميريام بشاي، رئيس لجنة التجارة واللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، إن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة، مقابل مساهمة المتدرب بنسبة 25%، يمثل دعمًا مهمًا للشركات الراغبة في تطوير قدراتها التصديرية، ويسهم في إعداد كوادر تمتلك المعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع متطلبات الأسواق المختلفة.

ميريام بشاي: المنحة تدعم جهود «مصر تنطلق بالتصدير»

وأضافت بشاي أن المبادرة تمثل دفعة مهمة ضمن جهود تعزيز وتنمية الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرة إلى تطلع الجمعية إلى أن تسهم برامج التأهيل والتدريب في دعم أهداف حملة «مصر تنطلق بالتصدير».

وأوضحت أن أهمية المنحة تتمثل في تركيزها على بناء منظومة متكاملة للمُصدّر المصري، بما يساعد الشركات على تطوير قدراتها والتعامل بصورة أكثر كفاءة مع متطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب التكامل بين برامج التدريب والتأهيل وأدوات المساندة المالية المقدمة للمصدرين.

تأهيل الكوادر عنصر أساسي لتنمية الصادرات

وأكدت رئيس لجنة التجارة واللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أن تنمية الصادرات بصورة مستدامة تتطلب الاستثمار في بناء قدرات الشركات من الداخل، وإكساب العاملين بها المهارات والمعرفة المرتبطة بمختلف مراحل العملية التصديرية.

وأشارت إلى أهمية تكامل برامج التأهيل مع الحوافز والمساندة التي توفرها الدولة من خلال برامج مثل رد الأعباء التصديرية، بما يدعم قدرة الشركات على التوسع الفعلي في الأسواق الخارجية.

دعم الشركات العائلية والناشئة

ولفتت بشاي إلى أن المنحة تكتسب أهمية خاصة للشركات العائلية والناشئة، باعتبارها شريحة مهمة من مجتمع الأعمال وتمتلك فرصًا للنمو والتوسع، فضلًا عن دورها في خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن توفير برامج تأهيل متخصصة بتكلفة مدعومة يساعد هذه الشركات على التعامل مع جانب من التحديات المرتبطة بالاستعداد للتصدير، ويمنحها الأدوات اللازمة لفهم طبيعة الأسواق المستهدفة ومتطلبات النفاذ إليها، بما يعزز فرص انتقال المزيد من الشركات من السوق المحلية إلى المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

دعوة لتعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال

وأكدت ميريام بشاي أهمية استمرار التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتطوير البرامج والمبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المؤهلة للتصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأضافت أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تتطلع إلى أن تحقق المبادرة النتائج المستهدفة، وأن تسهم في بناء جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على المنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تفاصيل منحة تأهيل الشركات للتصدير

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أطلقت منحة تأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالتعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات.

وبموجب المنحة، يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية، مقابل مساهمة المتدرب بنسبة 25%، فيما تستهدف المرحلة الحالية الشركات والعاملين بها في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات، ضمن جهود تنفيذ مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير».

شباب الأعمال تأهيل الشركات للتصدير صادرات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

الأهلي والزمالك

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

رئيسة وزراء الدنمارك

أول تعليق من رئيسة وزراء الدنمارك على إتفاقية جرينلاند مع أمريكا

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

الاهلي

الأهلي يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر بتصعيد موهوب جديد

ترشيحاتنا

مركز الأزهر للفتوى يعلق على ظاهرة قطع الأشجار

«اغرسها ولا تقطعها».. الأزهر العالمي للفتوى يعلق على ظاهرة قطع الأشجار بمنظور إسلامي

د. عطية لاشين

هل يجوز للأب الأكل من طعام أبنائه دون استئذان؟.. عطية لاشين يوضح

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة حفظ المتون العلمية للناشئة والكبار 2026

بالصور

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد