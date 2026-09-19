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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لماذا يختلف سعر آيفون 18 برو في مصر عن ثمنه العالمي؟.. الشعبة تجيب

ايفون
ايفون
ولاء عبد الكريم

أثار الفارق بين أسعار هواتف آيفون 18 برو في مصر والأسواق العالمية اهتمام المستهلكين، خاصة مع وصول أسعار بعض الإصدارات المحلية إلى مستويات أعلى من الأسعار المعلنة في عدد من الأسواق الخارجية.

ولا يتحدد سعر الهاتف داخل السوق المصرية وفق سعره العالمي أو سعر تحويل الدولار فقط، إذ تتداخل عدة عناصر في تكوين السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

الاستيراد والتمويل ضمن عوامل تحديد السعر

وأوضح محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الهواتف الرائدة في السوق المصرية تتأثر بطريقة دخول الأجهزة إلى السوق، إلى جانب تكلفة التمويل والمراحل التي يمر بها المنتج حتى يصل إلى منافذ البيع.

ويشمل ذلك التكاليف المرتبطة بالاستيراد والتداول والتوزيع، وهي عناصر تختلف من سوق إلى أخرى، وبالتالي تؤدي إلى تفاوت السعر النهائي للهاتف حتى مع ثبات سعره الأساسي عالميًا.

الضرائب والرسوم تؤثر في السعر النهائي

وتدخل الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة ضمن تكلفة الجهاز في السوق المحلية، وهو ما يجعل المقارنة المباشرة بين السعر المعلن في الخارج والسعر المصري غير مكتملة دون احتساب تلك الأعباء.

وفي هذا السياق، أشار محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف تصل إلى نحو 38.5%، مؤكدًا أن هذه النسبة ليست العامل الوحيد وراء الفارق في أسعار الأجهزة بين مصر والأسواق الخارجية.

ارتفاع تكلفة مكونات الهواتف

ويمتد تأثير الزيادة في الأسعار إلى تكلفة بعض مكونات الهواتف عالميًا، ومن بينها ذواكر التخزين وذاكرة الوصول العشوائي، وهو ما ينعكس على تكلفة تصنيع الأجهزة وأسعارها في الأسواق المختلفة.

وأوضح طلعت أن ارتفاع تكلفة بعض المكونات أصبح أحد العوامل المؤثرة في حركة أسعار الهواتف المحمولة، ولا يقتصر الأمر على أجهزة آيفون وحدها.

الاستيراد الفردي وتوقعات السوق

وتتأثر الأسعار كذلك بحركة المعروض وطريقة توفير الأجهزة، خاصة مع وجود استيراد فردي للهواتف، إلى جانب الأسعار التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل استقرار السوق على مستويات البيع الفعلية.

وأشار الحداد إلى أن هذه العوامل قد تؤثر في توقعات المستهلكين وفي مستويات الأسعار المتداولة، خاصة عند طرح إصدار جديد يحظى بطلب مرتفع.

سعر آيفون 18 برو في مصر

وتبدأ أسعار آيفون 18 برو في السوق المصرية من نحو 99 ألفًا و990 جنيهًا للنسخة ذات سعة 256 جيجابايت، بينما ترتفع قيمة الإصدارات الأعلى مع زيادة سعة التخزين.

وتتباين الأسعار كذلك بين الإصدارات ومنافذ البيع وفقًا للسعة وقناة التوزيع وتكاليف التشغيل والتداول.

لماذا لا يكفي السعر العالمي للمقارنة؟

وبالتالي، فإن الفارق بين سعر آيفون 18 برو في مصر والسعر العالمي لا يمكن تفسيره بعامل واحد، إذ يدخل في تحديد السعر المحلي مزيج من سعر الصرف، والرسوم والضرائب، وتكلفة الاستيراد والتمويل، ومصروفات التداول والتوزيع، إلى جانب تكلفة المكونات وحركة العرض والطلب.

وتظل المقارنة الأكثر دقة هي التي تضع السعر النهائي في كل سوق أمام جميع الالتزامات والتكاليف المطبقة فيه، وليس مجرد تحويل السعر العالمي إلى الجنيه المصري.

الهواتف المحمولة آيفون برو ماكس السعر العالمى للهواتف

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