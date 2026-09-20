قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر واشنطن: أي هجوم أمريكي سيقابل برد بلا قيود على القواعد والمصالح الأمريكية
أسعار الفراخ عند 68 جنيهًا.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل وتحذر من عزوف المربين
موقف بيراميدز من رمضان صبحي بعد قرار المحكمة بإيقافه 4 سنوات
فسخ التعاقد.. اللوائح تمنع بيراميدز من استكمال عقد رمضان صبحي بعد إيقافه
الفريق أسامة ربيع: لا يوجد طريق بديل مستدام لقناة السويس
نفي وإخلاء سبيل.. تفاصيل 8 ساعات تحقيق مع زوجة حسن شحاتة الثانية
أول تعليق من محامي زوجة حسن شحاته: موكلتي بريئة وشقة العجوزة باسمها
هتدفع كام في الشهر؟.. خريطة إيجارات سكن لكل المصريين 9.. الأسعار تبدأ من 1500 جنيه
أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس ترتفع 56.7% خلال أغسطس إلى 567.1 مليون دولار
بعد رفض الفيدرالية.. ماذا يعني إيقاف رمضان صبحي؟ وهل يفسخ بيراميدز عقده؟
أجنبي يقفز من أعلى برج كهرباء بـ 6 أكتوبر لاكتئابه بعد وفاة والديه
محمود شوقي: بيراميدز يفسخ تعاقده مع رمضان صبحي بعد رفض الطعن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قصور الثقافة تعيد إصدار سلسلة كاتب ورسام صغير لإبداعات الأطفال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، إعادة إصدار سلسلة "كاتب ورسام صغير"، المعنية بنشر إبداعات الأطفال في مجالي الكتابة والرسم.

وقال الفنان هشام عطوة إن عودة نشر السلسلة ركيزة أساسية في خطة الهيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الناشئة على مستوى الجمهورية، وتأتي كخطوة مهمة تحول الطفل من مجرد متلق للمحتوى الثقافي إلى مشارك حقيقي في إنتاجه.

وأكد رئيس الهيئة أن آليات النشر تعتمد بشكل كامل على لجان من المتخصصين لتقييم الأعمال المقدمة بكل حيادية، وضمان خروج إبداعات الأطفال في أبهى صورة، مشيرا إلى أنه سيتم استثمار الإنتاج الثقافي والفني المتميز للورش المقامة بالفروع الثقافية، ليكون رافدا أساسيا ومستمرا لتغذية السلسلة بأفضل الأعمال في مجالات الشعر والقصة والرسم، وإجازتها للنشر.

وأوضح الشاعر وليد فؤاد مدير عام الثقافة العامة أن تلقى الأعمال المقدمة اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، وفقا للشروط المعلنة والتي تشمل أن يكون سن المشترك أقل من 18 عاما، وأن تكون الأعمال المقدمة من إبداعه الشخصي، في مجالات القصة، (بما لا يزيد عن صفحتين)، أو الشعر بنوعيه، أو الرسومات الفنية المعبرة عن العمل الأدبي، مع مراعاة القيم الأخلاقية وتقديم الأعمال بصورة واضحة ومنظمة.

وتأتي سلسلة "كاتب ورسام صغير" ضمن مشروع النشر الإقليمي بالإدارة العامة للثقافة العامة، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، والتى سوف تصدر فى كل الفروع الثقافية بالمحافظات، وتعد بمثابة نافذة لإبداعات الأطفال تتيح لهم التعبير عن أفكارهم ومواهبهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم الإبداع وبناء شخصية الطفل.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة سلسلة كاتب ورسام صغير إبداعات الأطفال الكتابة والرسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

ربيع ياسين

بسبب الأهلي .. ربيع ياسين ينسحب من الاستديو على الهواء بعد مُشادة مع أسامة حسن | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

ترشيحاتنا

هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو 2027 تُباع بهذه المواصفات.. تعرّف على سعرها

اكس بنج جي 7 موديل 2027

مواصفات إكس بنج جي 7 موديل 2027 ريف

iPhone 18 Pro

تحذير لمستخدمي iPhone 18 Pro.. قبل شراء واقي شاشة انتبه لهذا الأمر

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد