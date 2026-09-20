قصور الثقافة تعيد إصدار سلسلة كاتب ورسام صغير لإبداعات الأطفال

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، إعادة إصدار سلسلة "كاتب ورسام صغير"، المعنية بنشر إبداعات الأطفال في مجالي الكتابة والرسم.

وقال الفنان هشام عطوة إن عودة نشر السلسلة ركيزة أساسية في خطة الهيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الناشئة على مستوى الجمهورية، وتأتي كخطوة مهمة تحول الطفل من مجرد متلق للمحتوى الثقافي إلى مشارك حقيقي في إنتاجه.

وأكد رئيس الهيئة أن آليات النشر تعتمد بشكل كامل على لجان من المتخصصين لتقييم الأعمال المقدمة بكل حيادية، وضمان خروج إبداعات الأطفال في أبهى صورة، مشيرا إلى أنه سيتم استثمار الإنتاج الثقافي والفني المتميز للورش المقامة بالفروع الثقافية، ليكون رافدا أساسيا ومستمرا لتغذية السلسلة بأفضل الأعمال في مجالات الشعر والقصة والرسم، وإجازتها للنشر.

وأوضح الشاعر وليد فؤاد مدير عام الثقافة العامة أن تلقى الأعمال المقدمة اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، وفقا للشروط المعلنة والتي تشمل أن يكون سن المشترك أقل من 18 عاما، وأن تكون الأعمال المقدمة من إبداعه الشخصي، في مجالات القصة، (بما لا يزيد عن صفحتين)، أو الشعر بنوعيه، أو الرسومات الفنية المعبرة عن العمل الأدبي، مع مراعاة القيم الأخلاقية وتقديم الأعمال بصورة واضحة ومنظمة.

وتأتي سلسلة "كاتب ورسام صغير" ضمن مشروع النشر الإقليمي بالإدارة العامة للثقافة العامة، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، والتى سوف تصدر فى كل الفروع الثقافية بالمحافظات، وتعد بمثابة نافذة لإبداعات الأطفال تتيح لهم التعبير عن أفكارهم ومواهبهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم الإبداع وبناء شخصية الطفل.