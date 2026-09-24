تلفزيون بريكس: تايلاند تشهد ارتفاعا كبيرا في واردات الألواح والمعدات الشمسية

أفادت شبكة تلفزيون بريكس الدولية اليوم الخميس بأن تايلاند شهدت ارتفاعا كبيرا في واردات الألواح والمعدات الشمسية، حيث بلغت قيمة مشترياتها خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 نحو 7ر426 مليون دولار أمريكي أي بزيادة قدرها 7ر88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ في الواردات يأتي بالتزامن مع استعداد الحكومة التايلاندية لإطلاق برنامج دعم لتشجيع الأسر على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية سواء فوق أسطح المنازل أو على الأراضي.

وتعتزم الحكومة تقديم دعم مالي يصل إلى نحو 1,500 دولار أمريكي لكل أسرة لتركيب الألواح الشمسية.. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من البرنامج نحو مليون أسرة مع إمكانية زيادة العدد لاحقا إلى 5ر1 مليون أسرة.

وتسعى تايلاند أيضا في الوقت ذاته إلى إعادة تنشيط صناعة الألواح الشمسية المحلية، حيث تعتزم وزارة العمل تدريب كوادر متخصصة في تجميع المعدات وتركيبها وصيانتها فيما تدرس الحكومة خفض الرسوم الجمركية على المكونات التي لا يتم تصنيعها حاليا داخل البلاد.

وتتوقع السلطات أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة تشغيل ما بين سبعة وثمانية مصانع تايلاندية، إلى جانب إنشاء سلسلة توريد محلية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للمصنعين المحليين في قطاع الطاقة الشمسية.