هل جاملته؟ .. إبراهيم فايق يوجه رسالة قوية لـ حسام حسن بسبب الشناوي

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن استبعاد محمد الشناوي من قائمة الفراعنة لمواجهة أنجولا، مؤكدًا أن استخدام وصف «منتهي» بحق حارس المنتخب لم يكن موفقًا.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية: «اللعيب اللي مش معايا النهاردة ممكن احتاجه في أي وقت، ما بالك وأنا بتكلم على كابتن منتخب مصر، فأكيد مينفعش أستخدم تعبير منتهي».

وأضاف: «بجانب إن هذا الكلام يدين الكابتن حسام حسن، لأنه لما يقول إن الشناوي كان منتهي لما اختاره، فهل أنا أفهم إنك جاملته؟ وإن كان فيه حد تاني مش منتهي وأنت ظلمته؟».

وتابع: «فهذه التصريحات خانها التوفيق فيها بشكل كبير، وأنا قلت امبارح إن لما الكابتن حسن شحاتة اختار حسام حسن في 2006 ولعب معاه في كأس الأمم، أكيد كابتن حسام مكانش هيحب إن كابتن حسن شحاتة يقول إنه كان منتهي أو جبناه عشان نكرمه، فاللي مش هتقبله على نفسك مينفعش تقبله على غيرك».

وتأتي تصريحات إبراهيم فايق في ظل حالة الجدل التي أثيرت عقب حديث حسام حسن عن أسباب استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا.

وأوضح المدير الفني للفراعنة أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية، ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع الأهلي خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الفريق.

وكان حسام حسن قد استخدم كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو التصريح الذي فتح باب الجدل، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

تعادل مصر وأنجولا

وتعادل منتخب مصر مع نظيره أنجولا سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية من التصفيات مع منتخب جنوب السودان، في اللقاء المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورت» مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان على الهواء مباشرة، باعتبارها الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

1. مالاوي – 3 نقاط

2. مصر – نقطة واحدة

3. أنجولا – نقطة واحدة

4. جنوب السودان – دون نقاط