حزب الوعي يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن التوسع في أعداد الطلاب الوافدين

أعلن حزب الوعي تقدم النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، بطلب إحاطة إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مجلس الشيوخ، بشأن التوسع في استقطاب الطلاب الوافدين وتعظيم الموارد المالية للتعليم العالي، وأثر ذلك على الطاقة التعليمية وجودة التعليم وفرص الطلاب المصريين.

ويأتي طلب الإحاطة في ضوء الزيادة المعلنة في أعداد الطلاب الوافدين بجامعة القاهرة، والتي ارتفعت – وفق البيانات الواردة في ورقة السياسات التي أعدها المكتب الفني لرئيس الحزب – من 24,474 طالبًا في العام الدراسي 2023/2024 إلى 33,872 طالبًا في 2025/2026، بزيادة تقدر بنحو 38.4%، إلى جانب الإعلان عن تحقيق منظومة الطلاب الوافدين نحو 8 ملايين دولار من الموارد. جامعة القاهرة بين تعظيم الموارد والتوسع في التعليم الأهلي واستقطاب الطلاب الوافدين.

وأكد الحزب أن استقطاب الطلاب الوافدين يمثل أحد مصادر القوة الناعمة المصرية ومصدرًا مهمًا للموارد والعلاقات الدولية للجامعات المصرية، إلا أن تعظيم هذه الموارد يجب أن يترافق مع قياس دقيق للطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات، وتكلفة تقديم الخدمة التعليمية، وصافي العائد، وأوجه إعادة استثماره في تطوير العملية التعليمية. جامعة القاهرة بين تعظيم الموارد والتوسع في التعليم الأهلي واستقطاب الطلاب الوافدين

ويتساءل طلب الإحاطة عن مدى وجود تأثير فعلي للتوسع في أعداد الطلاب الوافدين على الطاقة التعليمية والتدريبية وجودة التعليم وفرص الطلاب المصريين، خاصة في الكليات الطبية والتطبيقية التي ترتبط قدرتها الاستيعابية بالمعامل والمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وساعات التدريب العملي والسريري.

كما يطالب طلب الإحاطة ببيان تفصيلي حول حقيقة الإيرادات المحققة من الطلاب الوافدين، والتكلفة الفعلية لتعليمهم وتدريبهم، وصافي العائد بعد خصم التكلفة، وأوجه استخدام هذه الموارد، وحجم ما تم إعادة استثماره في المعامل والمستشفيات الجامعية والبحث العلمي والبنية التكنولوجية والخدمات الطلابية.

ويطالب النائب الدكتور باسل عادل كذلك بتقييم أثر التوسع في جامعة القاهرة الأهلية على الطاقة التعليمية المتاحة للطلاب المصريين، وعدد المقاعد الجديدة التي أضافتها، وتكلفة الحصول على التعليم، وحجم المنح والإعفاءات المقدمة للطلاب المصريين. جامعة القاهرة بين تعظيم الموارد والتوسع في التعليم الأهلي واستقطاب الطلاب الوافدين

وشدد حزب الوعي على أن القضية ليست في المفاضلة بين الطالب المصري والطالب الوافد، وإنما في ضرورة ضمان أن يتحول استقطاب الطلاب الوافدين إلى قيمة مضافة للتعليم المصري، وأن يتم التوسع وفق طاقة تعليمية حقيقية، وشفافية في التكلفة والعائد، وآليات واضحة لإعادة الاستثمار، ومؤشرات قابلة للقياس لجودة التعليم وأثر السياسات على الطلاب المصريين.

ويطالب الحزب وزارة التعليم العالي بوضع إطار وطني موحد لقياس أثر التوسع في الطلاب الوافدين والتعليم الأهلي، وإصدار تقارير دورية توضح العلاقة بين أعداد الطلاب والطاقة التعليمية والتكلفة والإيرادات وصافي العائد وإعادة الاستثمار وجودة التعليم