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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الوعي يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في تشجير العاصمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أشاد حزب الوعي بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في تشجير المسطحات الخالية وتحويلها إلى مساحات خضراء وأشجار، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة في مصر.

ويرى الحزب أن التشجير يجب ألا ينظر إليه باعتباره مجرد تحسين للمظهر العام، وإنما باعتباره جزءا من التخطيط العمراني والسياسات البيئية، لما له من أثر في تحسين جودة الهواء، والحد من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة، وتحسين المشهد الحضاري، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمواطنين.

وأكد الحزب أن توجيه الرئيس يحمل رسالة مهمة مفادها أن التنمية لا تقاس فقط بحجم ما يتم بناؤه، وإنما أيضا بجودة البيئة التي يعيش فيها المواطن، وبالتالي فإن رؤية حزب الوعي تتفق علي الأهمية والتأثير الإيجابي أن تتحول المساحات الخالية داخل المدن والقرى من فراغات غير مستغلة إلى رئة خضراء للمجتمع، وأن يصبح الحفاظ على الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء جزءا ثابتا من سياسات التخطيط والتنمية، وليس مجرد مبادرات متفرقة، وكذلك أهمية وضع آليات واضحة لضمان استدامة أعمال التشجير، من خلال اختيار الأشجار الملائمة للبيئة المصرية والأكثر كفاءة في استهلاك المياه، مع توفير منظومة فعالة للري والصيانة والمتابعة، وإشراك المحليات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين في حماية المساحات الخضراء، حيث أن الاستثمار في البيئة هو استثمار في صحة الإنسان ومستقبل المدن، وأن مصر بحاجة إلى رؤية متكاملة تجعل المساحات الخضراء عنصرا أساسيا في التخطيط العمراني، بالتوازي مع جهود الدولة في البناء والتنمية.

حزب الوعي الرئيس تشجير المسطحات الخالية الرئيس عبد الفتاح السيسي أشجار

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