الري: استكمال التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي بالوزارة

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، حيث تم تفعيل المنظومة بعدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، وجارٍ العمل على استكمال تفعيلها بباقي الإدارات، وإدراج كافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، بما يسهم في تحقيق التغطية المكانية الشاملة لمختلف المواقع والمنشآت والأراضي التابعة للوزارة.

وقال الدكتور سويلم: "إن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة، وتدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي متغيرات يتم رصدها، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0".

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذه المنظومة تُسهم في الانتقال من أساليب المتابعة التقليدية إلى منظومة متكاملة للمتابعة الرقمية المستمرة، من خلال إتاحة البيانات والمعلومات المكانية بصورة أكثر دقة وسرعة، والرصد المبكر لأي تغيرات أو تعديات أو مخالفات، بما يدعم أعمال أجهزة الوزارة في تحديد مواقعها وسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها، قبل تفاقمها أو تطورها إلى مخالفات أكبر، مع متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بشأنها.

كما يسهم تشغيل المنظومة كذلك في توفير قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاستفادة منها في أعمال التخطيط واتخاذ القرار، وربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية، بما يعزز كفاءة إدارة أصول الوزارة وولاياتها، ويدعم جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من أي تعديات أو استخدامات غير قانونية.

ووجه الدكتور سويلم باستكمال التوسع في تطبيق المنظومة لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع استمرار تقييم أدائها وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية الحديثة، ويدعم أعمال المتابعة والرقابة والحوكمة، ويسهم في الحفاظ على موارد وممتلكات الوزارة وتحقيق الإدارة الرشيدة لها.