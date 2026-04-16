رامي جمال يشوّق جمهوره لألبوم الصيف: حب وفرحة ودويتو مفاجئ

شوّق الفنان رامي جمال جمهوره لألبومه الصيفي الجديد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، كشف فيه عن ملامح العمل المنتظر.

وكتب رامي جمال: "أيام قليلة وانتهي من ألبوم الصيف إن شاء الله الألبوم حب وفرحة، وآغنية واحدة بس دراما ".

واختتم: "وفي دويتو مفاجأة وممكن أكثر من دويتو، تعتقدوا الديو مع مين؟"

أعلنت المطربة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال، طرحها أغنية جديدة “طولت صبري”، بعد سنوات من الغياب إثر قرار الاعتزال.

وأعلنت ناريمان عبر حسابها الرسمى على انستجرام: “أغنيتى الجديدة طولت صبرى يوم السبت الساعة 5 مساءً على يوتيوب وجميع منصات الأستماع.. مستنيه رأيكم واستنوا أغانى تانيه كتير الفترة الجاية”.