محافظ المنيا يكرم المتطوعين في تطوير قاعات الديوان العام

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فريق العمل التطوعي الذي شارك في تطوير وتجهيز قاعات الديوان العام، تقديراً لجهودهم المخلصة وما قدموه من أعمال متميزة اتسمت بالجودة والاحترافية، في نموذج مشرف للمسؤولية المجتمعية وروح الانتماء الوطني.

وأكد محافظ المنيا، أن أبناء المنيا دائمًا شركاء في البناء والتنمية، مشيدًا بما قدمه المهندس بلال النشار و فريق العمل المشارك في أعمال التطوير ، من فنيين وحرفيين وهم : شعبان رجب، ومؤمن ناجي، ومحمد جمعة، وأحمد حسن، وأسامة ناجي، مؤكداً أن مساهمتهم تعكس قيم الإتقان والتفانى فى العمل ، ويبرز أصالة المواطن المنياوي وحرصه على خدمة وطنه بكل إخلاص.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء فريق العمل عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على دعمه المستمر وتشجيعه للجهود المخلصة، مؤكدين أن مشاركتهم جاءت انطلاقًا من إحساسهم بالمسؤولية الوطنية وحرصهم على المساهمة في خدمة محافظتهم.