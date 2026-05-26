محافظ المنوفية يتفقد منفذ بيع لحوم وزارة الزراعة للاطمئنان على جودة المعروض

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية منفذ بيع اللحوم والسلع الغذائية التابع لوزارة الزراعة أمام كوبرى مبارك بحى شرق شبين الكوم ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من الإلتزام بالأسعار وجودة المنتجات وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين تزامناً مع حلول عيد الأضحي المبارك.

وخلال تفقده، اطمأن بنفسه على جودة اللحوم المعروضة، واطلع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب تخفيضات السلع مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

والتقي المحافظ بعدد من المواطنين وقدم لهم التهنئة بعيد الأضحي المبارك ، موجهاً بضرورة الإلتزام بجودة منتجات اللحوم والمتابعة المستمرة لكافة لمنافذ للوقوف على توافر السلع الأكثر مبيعاً وإتاحتها بكميات كافية أول بأول.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية خلال أيام العيد لضبط الأسعار والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها حفاظاً علي حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.

كما تفقد محافظ المنوفية حديقة مصر بحي غرب شبين الكوم للاطمئنان علي الحالة العامة ومستوي النظافة ومدي جاهزيتها لاستقبال المواطنين ، وذلك في إطار حرص المحافظة لتوفير متنفس حضاري للأسر خلال أيام العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمترددين.

وشدد المحافظ علي جميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الجاهزية الكاملة بكافة القطاعات الخدمية والحيوية والاستمرار في تفعيل غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية لتلقى أي شكاوى على مدار الساعة والتعامل الفوري معها.