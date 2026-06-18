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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

“توكلنا على الله”.. سعد الصغير يكشف تفاصيل مشاركته في مهرجان موازين

سعد الصغير
سعد الصغير
يارا أمين

يستعد المطرب الشعبي سعد الصغير لإحياء حفل غنائي في المغرب، ضمن فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم”، المقرر انطلاقها غدًا الجمعة 19 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري. 

وقبل سفره، شارك سعد الصغير جمهوره بصورة من داخل المطار برفقة أعضاء فرقته الموسيقية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، معربًا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان للمرة الرابعة على التوالي، كما وجه التحية لجمهوره داخل مصر وخارجها، طالبًا منهم الدعاء له بسلامة السفر والعودة

وتشهد العاصمة المغربية الرباط على مدار تسعة أيام سلسلة من الحفلات والعروض الفنية، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي والعالمي، ضمن واحدة من أبرز الفعاليات الموسيقية في المنطقة.

ويأتي هذا الظهور الفني لسعد الصغير بعد أيام من تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية رده على التصريحات التي أدلت بها طليقته الراقصة شمس، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين

مهرجان “موازين إيقاعات العالم” موازين إيقاعات العالم المغرب الراقصة شمس سعد الصغير

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