مصطفى كامل يتوعد بالرد على حلمي عبد الباقي: المستندات تكشف كل شيء

صعّد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، من أزمته مع الفنان حلمي عبد الباقي، مؤكدًا أنه يستعد لكشف تفاصيل جديدة بشأن الاتهامات المتبادلة بينهما، من خلال فيديو سيبثه عبر صفحاته الرسمية مدعومًا بما وصفه بالمستندات والوثائق الرسمية.

وقال مصطفى كامل، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، إنه لن يترك أي اتهام دون رد، مضيفًا: “سأفضح كل الأكاذيب بالمستندات”، مشيرًا إلى أنه سيكشف تفاصيل ما وصفها بمحاولات حلمي عبد الباقي الحصول على أموال بطرق غير مشروعة خلال فترة توليه مسؤولية النقابة، إلى جانب محاولاته الحصول على نسبة من مستحقات مندوبي النقابة.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية أنه سينشر جميع المبالغ التي حصل عليها حلمي عبد الباقي مقابل بدلات السفر والمأموريات، كما اتهمه بتقاضي رشوة، مؤكدًا أن لديه شهودًا من أعضاء مجلس النقابة السابق على تلك الواقعة



كما زعم مصطفى كامل أن حلمي عبد الباقي كان يطالبه بعدم إعلان أرصدة النقابة أمام الجمعية العمومية، وطلب أكثر من مرة أن يكون له نصيب من إيرادات النقابة، حسب تصريحاته.

واختتم مصطفى كامل بيانه بالتأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات الوهمية الداعمة لحلمي عبد الباقي، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر رسمية ضدها، وأنها ستمثل أمام جهات القضاء خلال الفترة المقبلة.

أزمة مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي

وكان وجه الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، رسالة حادة لـ الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بسبب إيقافه عن ممارسة نشاطه النقابي منذ 3 أشهر، على خلفية الأزمة بينهما وإحالته لمجلس تأديب وخضوعه للتحقيق.

وظهر حلمي عبد الباقي، في مقطع فيديو عبر حسابه بـ فيس بوك، استنكر خلاله ما حدث معه خلال أزمته بالنقابة قائلًا: أنا بقالي فترة ملتزم الصمت تمامًا ومبتكلمش في أي حاجة مع إني شايف حملة ممنهجة لتشويهي وبقول بكرة الحق يبان، سكتّ كتير وتحملت ما لا يتحمله بشر، وبشوف وبسمع التشويهات اللي عمري ما أتخيل إنها تتقال عن حلمي عبد الباقي، ولكن ده اللي حصل، عايز أقول إن المخالفات العلاجية اللي عندي حولوها على جهاز الكسب غير المشروع.

وأضاف: موضوع غريب جدًا وعلى حد علمي لو حد خبير في القانون يقولي إن جهاز الكسب غير المشروع بيروحه الحرامي والمرتشي واللي بيتكسب من كرسيه ويتربح من تحت لتحت، إنما واحد تجاوزات علاجية بتروح للمستشفيات مبمدش إيدي على حاجة علشان أتربح منها، ومع ذلك امتثلت أمام اللجنة الموقرة في التحقيق وهما هيكتبوا تقريرهم قريب.