فى ذكراه .. سر تعاون محمد حمزة مع العندليب الأسمر وكتب 1200 أغنية

يحل اليوم ذكرى ميلاد الشاعر محمد حمزة الذى ارتبط اسمه بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ حيث قدما سويًا عديدًا من الأغانى التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى ولعل من أبرزها سواح وزى الهوا ونبتدى منين الحكاية وجانا الهوى وغيرها ولكن تظل أغنية "أى دمعة حزن لا" من الأغانى التى تعد علامة ولها كواليس مختلفة عن أى أغنية أخرى وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

وقرّر عبد الحليم حافظ مع الشاعر محمد حمزة أن يتعاونا سويا فى أغنية جديدة تحمل اسم "جاى الزمان" وبعد أن استقر فريق عمل الأغنية وتمت طباعة البوسترات الخاص بها والتى تكلفت وقتها 15 ألف جنيه ذات يوم هاتف حليم الشاعر محمد حمزة لترد زوجته الإعلامية فاطمة مختار عليه وتعرض عن رأيها بعدم فهمها عنوان الأغنية واقترحت على حليم أن يغير اسمها إلى "أى دمعة حزن لا".

رأي زوجة محمد حمزة أربك حسابات عبد الحليم حافظ الذى قرّر أن يستعين بصوت استشاري آخر وكان الصحفى مصطفى أمين مؤسس أخبار اليوم وعندما حكى حليم له قصة الأغنية ورأى زوجة محمد حمزة رجّح مصطفى أمين رأيها وهو ما دفع حليم لتغيير البوسترات من أجل تعديل اسم الأغنية.

مسيرة محمد حمزة

وبدأ محمد حمزة مسيرته الفنية في منتصف الستينيات تقريبًا، وعمل في البداية مذيعًا في الإذاعة والتليفزيون السعودي، ثم انتقل ليكتب عدّة سهرات تليفزيونية مثل "وفاء الحب، صرخة ندم، عذاب الصمت".

كتب محمد حمزة حوالي 1200 أغنية محفورة في ذاكرة ووجدان الجماهير ومحبي الطرب الأصيل، وحققت أغانيه شهرة كبيرة ونجاحا ومجدا لمطربيها، وفي كل مناسبة ستجد لشاعرنا الراحل أغنية هي الأصدق في التعبير عنها، فمن منا ينسى أغنيته الوطنية العظيمة "يا حبيبتي يا مصر" لشادية، فهي أفضل ما تغنى بين الأغاني الوطنية لمصر.