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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة الطائرة يقرر إيقاف قيد الأندية المتأخرة في سداد المستحقات

اتحاد الكرة الطائرة
اتحاد الكرة الطائرة
حسام الحارتي

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، في بيان رسمي، تطبيق إجراءات جديدة بشأن الأندية التي تتأخر في سداد مستحقات اللاعبين واللاعبات أو المديونيات المستحقة للاتحاد.

وأوضح الاتحاد أنه في حال وجود أي مديونيات على أحد الأندية، سواء كانت مستحقات خاصة بالاتحاد أو مستحقات مالية متأخرة للاعبين أو اللاعبات، وتقدم أي منهم بشكوى رسمية، فسيتم إيقاف قيد النادي بالكامل فيما يخص التعاقدات الجديدة حتى يتم سداد جميع المستحقات وإنهاء المديونيات.

وأكد الاتحاد أن القرار يسري سواء كان عقد اللاعب أو اللاعبة لا يزال ساريًا أو انتهى، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وإلزام الأندية بالوفاء بالتزاماتها المالية قبل إبرام أي صفقات جديدة.

تلقى الاتحاد المصري للكرة الطائرة شكويين جديدتين ضد نادي الزمالك، حيث طلب ياسين محمد، لاعب فريق الرجال، ومروة مجدي، لاعبة فريق السيدات، فسخ تعاقدهما مع النادي بسبب المستحقات المتأخرة.

ولم يتقاض ياسين محمد، لاعب الزمالك، مستحقاته المالية لدى النادي منذ نوفمبر 2025، والتي تبلغ شهرا ونصف الشهر من الموسم 2024-2025، و25% من مقدم تعاقد موسم 2025 - 2026.
بجانب مستحقات مالية عن 6 أشهر من ديسمبر وحتى مايو.

فيما جاءت شكوى مروة مجدي، لاعبة فريق الطائرة داخل الزمالك، بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية منذ نوفمبر 2025، ومستحقاتها عن 6 أشهر من ديسمبر حتى مايو.

الاتحاد المصري للكرة الطائرة نادي الزمالك مستحقات مالية المديونيات كرة الطائرة

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